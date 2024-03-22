طريقة ومنهج .. مستشار عقاري يقدم نصائح من ذهب للعاملين في المجال

قال شادي الزيات المستشار العقاري، إن مهنة العقارات نفسية، متابعا: درست لمعظم أصحاب شركات العقارات.

واسترسل الزيات” خلال حواره في بودكاست “بيت كاست”:" لما دخلت مجال العقارات لم أحصل على مرتب، وكنت اكتفي بالعمولة فقط"، مضيفا: فكرة حصول على عمولة تجعلك أكثر تفكيرا وسعياً.



وفيما يخص العمل في العقارات، أوضح أن العمل صعب ويحتاج مجهود وتطوير واضح للأداء، متابعا: يجب أن يكون لديك خبرات تكنولوجية وأفكار متجددة لاستخدام السوشيال ميديا في العمل.



وأكمل: كل شخص في مجال العقارات له طريقته الخاصة ومنهج في التعامل مع المهنة، وذلك ما يميز كل شخص عن آخر.