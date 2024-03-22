عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار برام الله.. وارتباك في جيش الاحتلال| فيديو وصور

صدى البلد

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بوقوع عملية إطلاق نار من قبل مسلح أو أكثر في منطقة جبل الشبوني بقرية كفر نعمة قرب مستوطنة دوليف غربي رام الله؛ مما أسفر عن سقوط قتلى  بين صفوف جيش الاحتلال.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن مصادر عبرية قولها إن عملية إطلاق النار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله.

وأشارت إلى أنه بعد عملية اطلاق النار دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو جبل الشبوني ويجري عمليات تمشيط واسعة وأغلق الطريق بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة والقرى المجاورة غرب رام الله.

وذكرت صفا أن إطلاق النار تجدد واشتدت الاشتباكات قرب مستوطنة "دوليف" غربي رام الله.

وأكدت مصادر عبرية إصابة 3 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار في منطقة جبل الشبوني بقرية كفر نعمة غربي رام الله؛ مشيرة إلى أن اثنين من الجنود المصابين حالتهم خطيرة.

وأضافت أن جيش الاحتلال يواجه صعوبة في إخلاء أحد جرحاه من موقع عملية إطلاق النار في قرية كفر نعمة غربي رام الله 

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية بأن عملية إطلاق النار بدأت منذ نحو 3 ساعات ونصف في قرية كفر نعمة غربي رام الله وأن الحدث ما زال مستمرا.

إصابة 3 جنود إسرائيليين اطلاق نار إطلاق النار إسرائيل القري المجاورة تعزيزات عسكرية جيش الاحتلال جنود إسرائيليين صفوف جيش الاحتلال عملية إطلاق النار عملية إطلاق نار غرب رام الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

موضوعات متعلقة

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

إنذار بفناء العالم.. ساعة يوم القيامة تتحرك 90 ثانية.. وظهور علامات آخر الزمان

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

ترشيحاتنا

لإجراء محادثات لوقف العدوان.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى تل أبيب اليوم

استخدم الفرن و الميكروويف ووفر في فاتورة الكهرباء

تعرف على التحركات الأخيرة لـ عبدالحليم علام قبل انعقاد انتخابات المحامين

7 مليارات دولار استثمارات.. إنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في جرجوب

ظاهرتان جويتان..الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشتري ولا تستنى شوية ..تسريبات جديدة عن آيفون 16

جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل| تفاصيل

لن تندم على شرائه.. مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3V

سفرة رمضان| طريقة عمل فتة الكفتة بمذاق لا يقاوم

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ