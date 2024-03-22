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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بمليون جنيه.. سقوط 3 تجار مخدرات في دمياط

المتهمين
المتهمين

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من مركز شرطة كفرسعد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية").. وبحوزته (2,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- فرد خرطوش وعدد من الطلقات). 

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية").. وبحوزته (3,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين- سلاح أبيض) وضبط (عاطل) .. وبحوزته (4,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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