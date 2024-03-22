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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كوكتيل مخدرات.. القبض على مجرمين في الشروق وبدر قبل ترويج سمومهم| صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات ، وضبط مروجيها .

فقد تم ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).

وكذا ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (12 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

وضبط (ربة منزل، عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (1,330 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 9300 قرص مخدر- طبنجة وعدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الظاهر.. وبحوزتهما (6 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش- طبنجة صوت - 2 ميزان حساس- 2 سلاح أبيض) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المخدرات مخدر الحشيش مخدر الاستروكس مديرية أمن القاهرة مكافحة المخدرات

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