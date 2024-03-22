أعلنوا نشاطهم على فيسبوك..عاطل وزوجته يزوران المحررات الرسمية ببني سويف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل وزوجته- مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمســرة فى مجال الأحوال المدنية وإستقطاب راغبى الحصول المحررات الرسمية ببيانات "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية وترويج تلك المستندات عبر موقع "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (8 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير- هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من صور المستندات المستخدمة فـى عمليات التزوير"- الأجهزة المستخدمة فـى التزوير).

بمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما العديد من وقائع التزوير بإستخدام الأجهزة المضبوطة بأسلوب برنامج الفوتوشوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.