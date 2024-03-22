عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهموا ضحاياهم بإنهاء أوراقهم.. عصابة تنصب على المواطنين يالجيزة

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات وترويجها مقابل مبالغ مالية.

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى إنهاء المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من خلال المحافظ الإلكترونية ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع "فيس بوك" وإتخاذهم شقة سكنية كائنة بدائرة قسم الأهرام بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وأرشدوا عن (3 شرائح خاصة بالمحافظ الإلكترونية المستخدمة فـى تحصيل المبالغ المالية - 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - 2 شهادة دورة تدريبة بإسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار جمهورية "مقلد"). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاحوال المدنية الامن العام المبالغ المالية المحافظ الإلكترونية النصب والاحتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

ترشيحاتنا

صوم أصحاب المهن الشاقة.. ماذا يفعل من خاف على نفسه الهلاك؟

تفاصيل سقوط رجل أعمال هارب من 66 حكم قضائى

بعد الهجوم على أكبر سد كهرومائي.. روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية

بعد انخفاضه في البنوك .. معلومات الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

أبو الغيط: 7 أكتوبر فجرت الوضع وكشفت عن تأييد غربي ساحق لإسرائيل

أبو الغيط: عودة السلطة الفلسطينية لغزة ضرورية ولا يمكن وجود سلطتين في القطاع والضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ