معاناة أوروبية.. أبرز مظاهر أزمة أسعار البنزين عالميًا

سلّطت "إكسترا نيوز" الضوء على أبرز مظاهر أزمة أسعار البنزين عالميا، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي، أن الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود وسعر النفط العالمي، وكذلك تراجع مخزونات العديد من الدول الكبرى المنتجة للنفط.

قرار روسيا بحظر صادرات البنزين لنحو 6 أشهر اعتبارا من مارس، و قيام العديد من الدول المنتجة للنفط بزيادة أسعار الوقود، كما أن بعض الدول رفعت مستويات أسعار البنزين 4 مرات في العام الماضي.

أوروبا تعاني من عجز في المنتجات البترولية

وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية بالعديد من دول العالم، كما أن أوروبا تعاني من عجز في المنتجات البترولية.