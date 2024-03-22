جرد محطات الوقود بجنوب سيناء بعد تحريك أسعار البنزين لمنع التلاعب

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن أسعار الوقود واسطوانات البوتاجاز المنزلية تحركت صباح اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته الدولة تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أن سعر بنزين 95 تحرك لـ 13.50 جنيه للتر، وبنزين 92 تحرك لـ 12.50 جنيه للتر، بنزين 80 تحرك لـ 11 جنيه للتر، والسولار تحرك لـ 10 جنيه للتر، وغاز تموين السيارات 6.50 جنيه للمتر المكعب، وسعر اسطوانة البوتاجاز بلغت 100 جنيه.

وأشار إلى أنه جرى جرد المحطات والبالغ عددها 29 محطة على مستوى المحافظة منذ منتصف الليل، لمعرفة الأرصدة التي توجد بها قبل التحريك، إضافة إلى متابعة محطتي التعبئة بالغاز الصب، وكذا محطات اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية التي توجد بالمستودعات.

وأكد أن كافة الأجهزة الرقابة بالمديرية تقوم بالمرور والمتابعة على محطات الوقود، للتأكد من سير العمل بها بشكل طبيعي والتزامها بالأسعار الجديدة بعد التحريك، لافتًا إلى أن المحافظة لديها رصيد كافي من المواد البترولية بكافة أنواعها.

الوقود اليوم

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