أبو الغيط: 7 أكتوبر فجرت الوضع وكشفت عن تأييد غربي ساحق لإسرائيل

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن عملية 7 أكتوبر فجرت الوضع وكشفت عن الكثير من الحقائق، حيث كشفت عن تأييد أوروبي ساحق لإسرائيل، وكشفت كذلك عن عدوانية وعنف إسرائيلي غير مسبوق.

وأضاف أبو الغيط في تصريحات له لبرنامج وقت السياسة، على إذاعة "العربية FM" أن الأزمة ابتداء من 7 اكتوبر أعادت تأسيس الرؤية الدولية على ضرورة التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية وإلا سيبقى الوضع هكذا بأن إسرائيل قوة احتلال تمارس العنف على الأرض وتفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني يقاوم وفي مقاومته يحدث هذا الصدام المسلح بين الطرفين ولن تهدا الأحوال طالما بقى الإحتلال.

وأوضح أبو الغيط أنه بعد أحداث 7 أكتوبر أصبح هناك تحرك دولي واسع لتسوية القضية الفسطينية وأصبح هناك انقسام في العواصم الأوروبية للدفاع عن الشعب الفسطيني وكلها مسائل توجب التسوية للطرفين بما يحقق للجانب الإسرائيلي الأمن ويحقق للفلسطينين إقامة دولتهم والعيش في إستقلالية.



ولفت إلى أن الاحتلال من وجهة نظر إسرائيل ما كان له أن يقوم إلا بفرض الإرداة، وفرض الإرادة الإسرائيلية على الفلسطينين كانت ستؤدي بإسرائيل إلى دولة أبارتايد –وربما هو الوضع حاليا- دولة فيها شعبين يهيمن شعب على الأخر ويفرض عليه إرادته ويذله ويحتقره وهذا الأمر لا يليق إنسانيا ومرفوض.