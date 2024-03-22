بالتعاون مع مصر.. الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي الحادي عشر شمال غزة

نفذت دولة الامارات عملية الإسقاط الجوي الحادي عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال ‎قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة ‎الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية ‎مصر العربية .

وحسب ما أعلنت عنه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع فقد جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتا 24 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 462 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "‎الفارس الشهم3" لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.