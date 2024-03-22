لماذا نصلي الجنازة على الأطفال المتوفيين؟.. علي جمعة يجب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول ليه بنصلي الجنازة على الأطفال المتوفين رغم أنه أبرياء ومعملوش حاجة؟

طفلة تسأل: ليه بنصلي الجنازة على الأطفال المتوفيين؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "صلاة الجنازة فرض كفاية، أي أنه لو صلى بها شخص واحد، ليس على الأمة كلها أن تصلي".

وتابع: "سبب صلاة الجنازة على الأطفال الميتين رغم أنهم لم يفعلوا شيئًا، قائلًا: "إن كل من استهل صارخًا، تصلى عليه صلاة الجنازة، والطفل أول ما يتولد يقول "واء"، والعلماء قالوا إنها أول غيظة من إغاظة الشيطان، ومن أجل هذا الصلاة على الأطفال الذين استهلوا صارخًا، فرض، أما الطفل الذي نزل ولم يستهل صارخًا لا صلاة عليه".

وأضاف: "صلاة الجنازة، ليس ليغفر له، ولا ليعلي درجته، وإنما لمعنى آخر هو أنه استهل الحياة صارخًا".

برنامج نور الدين، الذى يعرض خلال شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.