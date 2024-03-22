طفل يسأل: ليه صلاة قيام الليل مهمة؟.. وعلي جمعة: كانت فرض على النبي

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول ليه صلاة قيام الليل مهمة؟

علي جمعة: قيام الليل كان فرضا على النبي وعلينا بركة

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "صلاة قيام الله هى فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا )، لكن ربنا خفف عننا وخلاها بركة واستجابة للدعاء وشعور بالأمن والراحة".

وتابع: "مرة واحد من مشايخنا اسمه محمد راشد، حد سأله وقاله ايه الحاجة اللى بينك وبين ربنا ومحدش يعرف عنها حاجة، فرد عليه بصلى ركعتين فى الليل من 40 سنة ومحدش يعرف عنها حاجة حتى مراتى، وهم سبب هدوء واستقراري النفسي".

هل ينفع البنت تقيم الصلاة وتكون إمام؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول هل ينفع البنت تقيم الصلاة وتقف إمام فى الله؟ .

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "اه ينفع تقيم الصلاة مع مجموعة بنات زيها، وكمان ينفع تقف تصلى إمام بيهم، ما دام كلهم بنات مفيش مشكلة".

برنامج نور الدين، الذى يعرض خلال شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.