طفلة تسأل: هل ينفع البنت تقيم الصلاة وتكون إمام؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول هل ينفع البنت تقيم الصلاة وتقف إمام؟

طفلة تسأل: هل ينفع البنت تقيم الصلاة وتكون إمام؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "آه ينفع تقيم الصلاة مع مجموعة بنات زيها، وكمان ينفع تقف تصلى إمام بيهم، ما دام كلهم بنات مفيش مشكلة".

طفلة تسأل: هو ليه ربنا خلانا نلبس الحجاب فى الصلاة؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول هو ليه ربنا خلانا نلبس الحجاب واحنا بنصلي؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "علشان تتقبل صلاتك، لأن لازم الهدوم تكون نظيفة والمكان نظيف وللعورة تكون مستورة. لذلك البنات وهم بيصلوا لازم يلبسوا الطرحة ولو معملوش كده، عاملة زى اللى بيصلى من غير وضوء أو بيصلى عكس اتجاه القبلة، أو الصلاة فى غير وقتها ".

وتابع: "لازم نخلى بالنا من شروط الصلاة إحنا بنعبد الله كما يريد وليس كما نريد".

برنامج نور الدين، الذى يعرض خلال شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.