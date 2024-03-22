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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

طفل يسأل: إزاى النبي صلى بالأنبياء ولم تكن الصلاة مفروضة؟.. علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول إزاى سيدنا النبي صلى بالأنبياء في الإسراء والمعراج والصلاة لم تكن مفروضة؟ 

طفل يسأل: إزاى النبي صلى بالأنبياء ولم تكن الصلاة مفروضة؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "الصلاة موجودة منذ سيدنا آدم، لكن لم يكن هناك فرائض خمس بهذه الكيفية".  

وتابع: "الصلاة بما فيها من ركوع او سجود وإلتجاء الي الله، كانت موجودة من زمان، والانبياء مأمورين يتبعوا النبي".

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طفل يسأل: لماذا صلاة قيام الليل مهمة؟ 

كما أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول ليه صلاة قيام الليل مهمة؟ .

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "صلاة قيام الله هى فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا )، لكن ربنا خفف عننا وخلاها بركة واستجابة للدعاء وشعور بالأمن والراحة".  

وتابع: "مرة واحد من مشايخنا اسمه محمد راشد، حد سأله وقاله ايه الحاجة اللى بينك وبين ربنا ومحدش يعرف عنها حاجة، فرد عليه بصلى ركعتين فى الليل من ٤٠ سنة ومحدش يعرف عنها حاجة حتى مراتى، وهم سبب هدوء واستقرارى النفسي".

برنامج نور الدين، الذى يعرض خلال شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة الأنبياء الإسراء والمعراج برنامج نور الدين شهر رمضان

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