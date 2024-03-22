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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاحتلال يعزز قواته على المعابر المؤدية إلى القدس

مسجد الأقصي
مسجد الأقصي

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الاحتلال يعزز قواته على المعابر المؤدية إلى القدس المحتلة، حيث يجري فحصًا لهويات الفلسطينيين، ونشرت شرطة الاحتلال ما يزيد علي 3 آلاف عنصر شرطي جديد إضافة للمتواجدين عند أبواب الأقصى المبارك.

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نشهد تواجدًا شرطيًا مكثفًا على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ورغم كل هذه العراقيل استطاع 120 ألف مصلٍ الوصول للمسجد وتأدية صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

 شرطة الاحتلال حددت في بياناتها أعمار الداخلين للمسجد الأقصى

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن شرطة الاحتلال حددت في بياناتها أعمار الداخلين للمسجد الأقصى، خاصة سكان الضفة الغربية، فالرجال لمن فوق سن الـ55 عامًا، والنساء لمن فوق سن الـ50 عامًا، والأطفال تحت سن العشر سنوات.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إلى أن مكتب نتنياهو حدد أعداد كل أهالي الضفة الغربية الواصلين للمسجد الأقصى، وألا يتعدوا 10 آلاف مصلٍ.

القدس المحتلة الاحتلال نتنياهو الأقصى شرطة الاحتلال

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