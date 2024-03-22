أبرزها مصر ونيوزيلندا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة العديد من المواجهات القوية بمختلف البلدان لاستغلال فترة التوقف الدولي، وأبرز هذه اللقاءات مواجهة مصر ونيوزيلندا ببطولة كأس عاصمة مصر الودية.
إليك جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها:
مباريات كأس عاصمة مصر:
- مصر ضد نيوزيلندا - الساعة 10 مساءً على قناة On Time Sports.
مباريات ودية دولية:
- بلغاريا ضد تنزانيا - الساعة 3 مساءً.
- مقدونيا الشمالية ضد مولدوفا - الساعة 4:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
- أرمينيا ضد كوسوفو - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- أذربيجان ضد مونغوليا - الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
- النرويج ضد التشيك - الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
- جزر فارو ضد ليشتنشتاين - الساعة 7 مساءً.
- نيجيريا ضد غانا - الساعة 9:30 مساءً.
- هولندا ضد إسكتلندا - الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
- رومانيا ضد إيرلندا الشمالية - الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.
- المجر ضد تركيا - الساعة 9:45 مساءً.
- السنغال ضد الجابون - الساعة 9:30 مساءً.
- ألبانيا ضد تشيلي - الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.
- إسبانيا ضد كولومبيا - الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- الجزائر ضد بوليفيا - الساعة 11 مساءً على TV 6 Algerie HD.
- المغرب ضد أنجولا - الساعة 12 صباحًا على قناة Arryadia SD/HD.
- السلفادور ضد الأرجنتين - الساعة 2:30 صباحًا على قناة ESPN.