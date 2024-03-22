أبرزها مصر ونيوزيلندا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة العديد من المواجهات القوية بمختلف البلدان لاستغلال فترة التوقف الدولي، وأبرز هذه اللقاءات مواجهة مصر ونيوزيلندا ببطولة كأس عاصمة مصر الودية.

إليك جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها:

مباريات كأس عاصمة مصر:

مصر ضد نيوزيلندا - الساعة 10 مساءً على قناة On Time Sports.

مباريات ودية دولية: