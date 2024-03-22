"عشان ميتضحكش عليك"| أسعار المواصلات العامة بعد رفع أسعار الوقود.. التفاصيل الكاملة

كثرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية حول تأثير قرار رفع أسعار البنزين اليوم الجمعة على أسعار المواصلات العامة والنقل.

تعريفة ركوب المواصلات

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن أسعار البنزين الجديدة ، ليكون قيمة لتر بنزين 80 الجديد11 جنيها وسعر لتر بنزين 92 الجديد 12.5 وسعر لتر بنزين 95 الجديد 13.5.

وحددت لجنة تسعير المواد البترولية ، سعر السولار الجديد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات ، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلى بـ 100 جنيه .

وجاءت الأسعار كالآتي قبل وبعد الزيادة :

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيها- 12.5 جنيها

بنزين 95 : 12.5 جنيها - 13.5 جنيها

السولار : 8.25 جنيها - 10 جنيهات

أسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيه.

وأعلنت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين، بداية من اليوم الجمعة 22 مارس 2024، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

على جانب آخر قررت الحكومة الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بـ السولار أو الغاز، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لـ الحكومة.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

كانت لجنة تسعير المواد البترولية رفعت، في 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.

وشهدت قائمة أجرة المواصلات في القاهرة والمحافظات 2024 تحركات جديدة لضمان التوازن بين الخدمة المقدمة وتكلفتها.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، تعديل تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسى الأبيض، وأنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، بالإضافة إلى مراعاة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع الملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

تأثير القرار على المواطن المصري

وقال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار البنزين والسولار يعتبر قضية اقتصادية مهمة وله تأثيرات واسعة النطاق على الأسعار والاقتصاد بشكل عام، وهناك عدة عوامل تؤثر في ارتفاع أسعار الوقود، من بينها زيادة تكلفة الإنتاج، تقلبات أسعار النفط العالمية، التكاليف اللوجستية، والضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات.

وأضاف لــ"صدى البلد" أن تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار على الأسعار يتراوح حسب القطاعات المختلفة في الاقتصاد، و قد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، مما ينعكس على تكاليف الإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات المختلفة، ونتيجة لذلك، قد يرتفع سعر السلع والخدمات للمستهلكين .

وتابع : أما بالنسبة لتوقيت زيادة أسعار البنزين والسولار، فإنه قد يكون موضوعا للجدل ويعتمد على الظروف الاقتصادية والسياسية وفي بعض الأحيان، يتم زيادة أسعار الوقود لتعويض زيادة تكاليف الإنتاج أو لتحقيق توازن في الميزانية العامة للدولة ، ومع ذلك فإن زيادة مفاجئة وكبيرة في أسعار الوقود قد تؤثر سلبا على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية المعتمدة على النقل والوقود لكن أرى كان لابد من البقاء على ثبات سعر البنزين والسولار حتى لا تضيف أعباء إضافية على المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، حيث يعتبر توجيه الزيادات بطريقة متزايدة ومتوازنة ومعلنة مسبقًا هو الأفضل، وهذا يسمح للمستهلكين والشركات بالتكيف مع التغيرات المتوقعة في الأسعار وتخطيط استخدام الموارد بشكل أفضل. كما يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات مصاحبة للتخفيف من تأثير الزيادات على الفئات الأشد فقرًا والقطاعات الحيوية.

وأردف: أرى أن ارتفاع أسعار البنزين يؤثر على المواطنين بعدة طرق منها تكاليف النقل حيث يؤدي ارتفاع أسعار البنزين إلى زيادة تكاليف النقل بشكل عام ، هذا يؤثر على المواطنين الذين يستخدمون المركبات الخاصة للتنقل، مثل القيادة إلى العمل أو التسوق ، حيث يصبح من الصعب على الأفراد تحمل تكاليف الوقود الأعلى، وقد يتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة، الأنشطة الاقتصادية حيث ارتفاع أسعار البنزين قد يؤثر على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع للشركات، وبالتالي يمكن أن يؤثر على الأسعار النهائية للسلع والخدمات، حيث يرتفع سعر السلع الأساسية مثل الغذاء والملابس والمواد الأساسية الأخرى، الدخل والقدرة الشرائية حيث ارتفاع أسعار البنزين يمكن أن يؤثر على دخل الأفراد وقدرتهم الشرائية.

واستكمل : إذا زادت تكاليف الوقود، فقد يضطر الأفراد إلى تخصيص نسبة أكبر من دخلهم لشراء البنزين، وبالتالي يقلل ذلك من القدرة على شراء سلع وخدمات أخرى وتلبية احتياجاتهم الأخرى ، الطبيعة الاجتماعية والبيئية حيث ارتفاع أسعار البنزين يمكن أن يؤثر على النمط الاجتماعي والبيئي للمجتمع ، حيث يؤدي إلى تغيير العادات والتفضيلات، مثل تفضيل استخدام وسائل النقل العام بدلاً من السيارات الخاصة، وذلك لتوفير تكاليف الوقود.

وفيما يخص تثبيت سعر رغيف الخبز فقال السيد خضر إن قرار تثبيت سعر الخبز المدعم إجراء يتخذه الحكومات للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الحاجة الأساسية للمواطنين، حيث يتم تحقيق ذلك عن طريق توفير دعم مالي للمزارعين أو منتجي الخبز، أو عن طريق تحديد سعر محدد للخبز يكون أدنى من التكلفة الفعلية للإنتاج ، حيث تأثير تثبيت سعر الخبز المدعم على المواطنين يمكن أن يكون موضوعًا للنقاش، حيث يعتمد على الظروف والسياسات الاقتصادية لكل بلد بشكل خاص، حيث يمكن أن يوفر تثبيت السعر استقرارًا نسبيا للأسعار وتوفير الخبز بأسعار معقولة للمستهلكين، ومع ذلك قد يكون له أيضًا تأثيرات سلبية محتملة، مثل زيادة الهدر والإهدار في الإنتاج، وتشجيع الاعتماد الزائد على الدعم الحكومي، وتقليل الحوافز للابتكار وزيادة الإنتاج.