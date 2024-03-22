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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

قام اليوم الجمعة ، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية لمتابعة عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة شبين الكوم للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة.

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وتفقد محافظ المنوفية مجمع مواقف مدينة شبين الكوم، وموقف شبين الكوم/الباجور للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة ، مشدداً على مدير مشروع المواقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعاً لاستغلال المواطنين.

وأجرى المحافظ حواراً مع عدد من سائقي المركبات والمواطنين ، مؤكداً على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة وسيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين للتوجيهات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور والمتابعة الميدانية على مدار الساعة على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه يتابع ميدانياً ومن خلال غرفة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام  الموقف الحالي للتأكد من انتظام منظومة العمل وعدم التلاعب في التسعيرة المقررة .


الجدير بالذكر أنه صباح اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 ، أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 13.50 جنيه / لتر ، البنزين 92 12.50 جنيه / لتر، البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر، الســولار 10 جنيه / لتر ، غاز تموين السيارات 6.50 جنيه /م3 ، البوتاجاز 100 جنيه / اسطوانة ".

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