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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

سماد وطاقة.. محافظ المنوفية يكرم الطالبتان الفائزتان في مسابقة فنى مبتكر

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالبتان سمية محمد السيد، فاطمة محمد كمال لتميزهم وحصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة فنى مبتكر بمشروع soil snap"  " تحت إشراف قوي عاملة مصر "Work Fork Egypt  " المدعمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جاء ذلك بحضور  محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني بالمديرية.


حيث قدم محافظ المنوفية شهادات تقدير ومكافآت مالية للطالبتين تقديراً لتفوقهم العلمي، معرباً عن سعادته وفخره بتميزهم على مستوى الجمهورية والمشاركة في المحافل الدولية ، مؤكداً على دعمه الكامل للطلاب الموهوبين والمبتكرين لخلق جيل مبدع ومبتكر ومنتج لمستقبل أفضل لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، ووجه المحافظ بضرورة إشراك الطلاب وتقديم مشروعاتهم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للاستفادة منها في هذا الشأن.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن مسابقة " فنى مبتكر " مسابقة سنوية تم إطلاقها عام 2018 وتعد أول مسابقة في ريادة الأعمال والابتكار لدعم المبتكرين من طلاب وطالبات التعليم الفني، مشيراً إلى أن المنوفية شاركت بمشروعين وهم الأولSoil Snap"  " سماد عضوي كموست حيواني نباتي وتم دعمه من خلال أكاديمية البحث العلمي ، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق المشروع بمدرسة قويسنا الثانوية الزراعية لتعميمه على المزارعين من خلال حقول المشاهدة بما يساهم في تحقيق زيادة الإنتاج ونشر الوعى في استخدام الأسمدة العضوية بديلاً عن الأسمدة الكيماوية ، والثانى " Solar Edge " متتبع شمسي يساعد في رفع كفاءة الألواح الشمسية بنسبة 60% عن المعدل الطبيعي وتم احتضانه من مؤسسة " ابدأ الرئاسية " وشركة " شارك تانك".


وأكد محافظ المنوفية على أهمية مسابقة " فنى مبتكر " لتدريب طلاب التعليم الفني وتمكينهم وربطهم بسوق العمل ، مؤكداً دعمه الكامل لقطاع التعليم الفني باعتباره محور أساسي في التنمية الصناعية والاقتصادية وفقا لاستراتيجية الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030 .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمى والتكنولوجى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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