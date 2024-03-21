محافظ المنوفية: إنشاء 41 موقفا وسوقا جديدا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه جارٍ تنفيذ 9 مشروعات خدمية ( أسواق حضارية ، مواقف نموذجية ) بقيمة استثمارية تقارب 86 مليون جنيه بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 .

وأضاف محافظ المنوفية، أنه يتم إنشاء موقف نموذجي ومتكامل متعدد الطوابق علي مساحة 2 فدان بطريق شبين الكوم - قويسنا – بجوار كوبري المنوفية العلوي ، كما جاري إنشاء موقف وسوق نموذجي على مساحة تزيد عن 2000 م بمقر مجزر بركة السبع القديم ، وسوق حضاري متعدد الطوابق ( مول تجاري ) بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء على مساحة 300 م ، وإستكمال إنشاء السوق الحضاري بمدينة سرس الليان ، وجاري إنشاء وتطوير السوق الحضاري بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون ، وإنشاء باكيات لعمل سوق حضاري بشارع إسكاروس البحري من مزلقان العبور بطريق شبراباص وسوق حضاري أخر بنطاق حي غرب شبين الكوم ، بالإضافة إلى إقامة سوق حضاري بشارع أحمد عرابي خلف الجمعية التعاونية بمركز تلا .



وأضاف محافظ المنوفية أنه فيما يخص مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق قري مركزي أشمون والشهداء بلغ 11 موقف سيارات و 21 سوق حضاري للنهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقري الريف المصري .

وأكد محافظ المنوفية علي أن الهدف من إنشاء تلك المشروعات يأتي في إطار حرص الدولة على القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة ، لافتاً حرصه علي المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المراكز والمدن لتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لإحداث نقلة حضارية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر 2030 .