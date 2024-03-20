عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تقديم كافة التيسيرات وتوحيد الجهود لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى أشمون والشهداء وذلك بعدد من القطاعات المختلفة للوقوف حجم الأعمال المنفذة ونسب التنفيذ لنهو المشروعات وفق الخطط الزمنية المقررة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ودار الهندسة ، ومديري مديريات الموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي والصحة ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

عادت من السعودية قبل رمضان بأيام .. مقتل سيدة بالمعاش في المنوفية

خلال شهر رمضان.. الأورمان توزع 25 ألف كيلو لحوم بمراكز محافظة المنوفية

وبدأ الاجتماع باستعراض بيان لعدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومياه الشرب، كما تم استعراض موقف 5 مشروعات محطات مياه "حديد ومنجنيز وآبار ارتوازية" بقرى ( الكوادي ومؤنسة وساقية المنقدى وكفر الحما و دراجيل) وكذا موقف عدد من مشروعات الوحدات الصحية ، ووجه المحافظ بعرض تفصيلي لطبيعة وحجم الموقف بالمشروعات لاتخاذ اللازم لسرعة نهو الأعمال في أسرع وقت.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنوفية بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات  المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها وموجهاً بسرعة تلافيها بالتنسيق مع دار الهندسة تمهيداً لاستلامها وكذا تسريع معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية لنهوها في أسرع وقت ممكن لدخولها الخدمة.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري .

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الريف المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

«نزرع له جهازا».. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

قراران عاجلان لـ النيابة الإدارية في حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان

علي جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

توجيهات عاجلة بتخفيف الأعباء عن المواطن.. الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد في ضوء الإجراءات الأخيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

ألوان غريبة.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملابسها| شاهد

زائر الفجر.. تفاصيل جديدة في واقعة أسد التجمع المتجول

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ