محافظ المنوفية: تقديم كافة التيسيرات وتوحيد الجهود لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى أشمون والشهداء وذلك بعدد من القطاعات المختلفة للوقوف حجم الأعمال المنفذة ونسب التنفيذ لنهو المشروعات وفق الخطط الزمنية المقررة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ودار الهندسة ، ومديري مديريات الموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي والصحة ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وبدأ الاجتماع باستعراض بيان لعدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومياه الشرب، كما تم استعراض موقف 5 مشروعات محطات مياه "حديد ومنجنيز وآبار ارتوازية" بقرى ( الكوادي ومؤنسة وساقية المنقدى وكفر الحما و دراجيل) وكذا موقف عدد من مشروعات الوحدات الصحية ، ووجه المحافظ بعرض تفصيلي لطبيعة وحجم الموقف بالمشروعات لاتخاذ اللازم لسرعة نهو الأعمال في أسرع وقت.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنوفية بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها وموجهاً بسرعة تلافيها بالتنسيق مع دار الهندسة تمهيداً لاستلامها وكذا تسريع معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية لنهوها في أسرع وقت ممكن لدخولها الخدمة.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري .