عادت من السعودية قبل رمضان بأيام .. مقتل سيدة بالمعاش في المنوفية

لقيت سيدة علي المعاش مصرعها علي يد مجهول بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية، حيث عثر الأهالي عليها مقتولة داخل شقتها.

تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز الشهداء بالعثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها باحدي قري المركز.

بالانتقال تبين العثور علي جثمان السيدة “ ن.ه ” مدرسة بالمعاش وتقيم بمفردها بعد سفر نجليها كطبيبين في دولة السعودية.

وتكثف جهات التحقيق من جهودها لكشف ملابسات الحادث والتوصل الي قاتل السيدة.

فيما تم إيداع الجثمان في مستشفي شبين الكوم التعليمي لتشريحها لبيان سبب الوفاة وطريقتها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

وأكد الأهالي، أن السيدة كانت تقيم بمفردها في شقتها عقب وصولها من السعودية قبل رمضان بأيام لقضاءه وسط أشقائها وأسرتها حيث كانت تقيم لدي أبناءها بدولة السعودية.

واضافوا أن نجلها عاد من السعودية فور علمه بمقتل والدته في ظروف غامضة، انتظارا للحصول علي تصريح الدفن والتوصل الي الجاني.