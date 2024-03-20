عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عادت من السعودية قبل رمضان بأيام .. مقتل سيدة بالمعاش في المنوفية

العثور علي جثة سيدة
العثور علي جثة سيدة في المنوفية

لقيت سيدة علي المعاش  مصرعها علي يد مجهول بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية، حيث عثر الأهالي عليها مقتولة داخل شقتها.

تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز الشهداء بالعثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها باحدي قري المركز.

خلال شهر رمضان.. الأورمان توزع 25 ألف كيلو لحوم بمراكز محافظة المنوفية

محافظ المنوفية: رفع ما يزيد عن 34 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم

بالانتقال تبين العثور علي جثمان السيدة “ ن.ه ” مدرسة بالمعاش وتقيم بمفردها بعد سفر نجليها كطبيبين في دولة السعودية.

وتكثف جهات التحقيق من جهودها لكشف ملابسات الحادث والتوصل الي قاتل السيدة.

فيما تم إيداع الجثمان في مستشفي شبين الكوم التعليمي لتشريحها لبيان سبب الوفاة وطريقتها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

وأكد الأهالي، أن السيدة كانت تقيم بمفردها في شقتها عقب وصولها من السعودية قبل رمضان بأيام لقضاءه وسط أشقائها وأسرتها حيث كانت تقيم لدي أبناءها بدولة السعودية.

واضافوا أن نجلها عاد من السعودية فور علمه بمقتل والدته في ظروف غامضة، انتظارا للحصول علي تصريح الدفن والتوصل الي الجاني.

العثور علي جثة سيدة السعودية جثة سيدة مقتولة شبين الكوم التعليمي شهر رمضان محافظة المنوفية مدير امن المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

ترشيحاتنا

إسرائيل تزعم تصفية أربعة من كبار أعضاء لجنة الطوارئ التابعة لحماس برفح

رئيس وزراء أيرلندا يعلن استقالته من منصبه

تحقيقات حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان تكشف عن مفاجآت مثيرة

النيابة الإدارية: مصحة علاج الإدمان المحترقة غير مرخصة ولم تحصل على موافقة الصحة

قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز

على غير المتوقع.. قطع الكهرباء اليوم الأربعاء 20 مارس في هذه الأماكن والمواعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024.. وهنا ستجده بخصم 40%

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ