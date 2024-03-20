عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: رفع ما يزيد عن 34 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود إدارة شئون البيئة والمخلفات الصلبة  بالديوان العام في رفع تراكمات القمامة و نواتج الهدم بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال شهر فبراير الماضي وتضمن التقرير رفع ما يزيد عن 34 ألف طن تراكمات قمامة.

 وذلك في  إطار ما تسعى إليه المحافظة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف المراكز والمدن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة .

الأم المثالية في المنوفية.. رائدة اجتماعية تطوعت لخدمة الأهالي وربت أشقاءها

سقوط أمطار في المنوفية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور


وأشار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة  أنه تم رفع ما يزيد عن 3,5 ألف طن نواتج الهدم بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم ، ورفع 4,7 ألف طن تراكمات قمامة بمركز شبين الكوم ، كما تم رفع 1,8 ألف طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة ما يزيد عن 3,2 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، و 1,6 ألف طن في بركة السبع ، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 6,4 ألف طن ، فيما تم الانتهاء من رفع  5,7 ألف طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، بالإضافة إلى رفع ألف طن بمدينة سرس الليان ، وما يقرب من 1,9 طن بمركز السادات و 3,7 ألف طن بنطاق مركز ومدينة أشمون ،  فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة ، بما يساهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة .
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة  المكثفة  بكافة أرجاء المحافظة لإضفاء الشكل الحضاري بالشوارع والميادين العامة ، مؤكدا علي ضرورة الخروج عن العمل التقليدي واتباع الأسلوب العلمي في تطبيق منظومة النظافة الجديدة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إدارة شئون البيئة التنمية المستدامة تراكمات القمامة منظومة النظافة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

ملحمة ومعجزة عسكرية.. إدارة الحوار الوطني عن ذكرى العاشر من رمضان

حرامي محترف| قرار عاجل بحبس عاطل الأزبكية عامين

ميدو يفتح النار على أعضاء اتحاد الكرة آخر 10 سنوات .. تفاصيل

الصحف الكويتية اليوم| بلينكن يزور السعودية اليوم ومصر غدا من أجل هدنة في غزة.. وبايدن: الحرب سببت معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني.. والكونجرس يمنع تمويل الأونروا حتى 2025

"ستكون عبرة لباقي الأغبياء".. روسيا تتوعد فرنسا حال إرسال قوات إلي أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024.. وهنا ستجده بخصم 40%

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ