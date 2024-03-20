محافظ المنوفية: رفع ما يزيد عن 34 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود إدارة شئون البيئة والمخلفات الصلبة بالديوان العام في رفع تراكمات القمامة و نواتج الهدم بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال شهر فبراير الماضي وتضمن التقرير رفع ما يزيد عن 34 ألف طن تراكمات قمامة.

وذلك في إطار ما تسعى إليه المحافظة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف المراكز والمدن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة .



وأشار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة أنه تم رفع ما يزيد عن 3,5 ألف طن نواتج الهدم بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم ، ورفع 4,7 ألف طن تراكمات قمامة بمركز شبين الكوم ، كما تم رفع 1,8 ألف طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة ما يزيد عن 3,2 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، و 1,6 ألف طن في بركة السبع ، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 6,4 ألف طن ، فيما تم الانتهاء من رفع 5,7 ألف طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، بالإضافة إلى رفع ألف طن بمدينة سرس الليان ، وما يقرب من 1,9 طن بمركز السادات و 3,7 ألف طن بنطاق مركز ومدينة أشمون ، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة ، بما يساهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لإضفاء الشكل الحضاري بالشوارع والميادين العامة ، مؤكدا علي ضرورة الخروج عن العمل التقليدي واتباع الأسلوب العلمي في تطبيق منظومة النظافة الجديدة .