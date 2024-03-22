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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ليلى عبداللطيف : أقدم استشارات لشخصيات سياسية كبرى بمقابل غير مشروط

خبيرة الأبراج ليلى
خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّها تقدم استشارات لشخصيات كبرى في عالم السياسة، موضحةً: "لما شخصية كبيرة تقولي تعالى عيب أقوله أنا هاجي بس عاوزة كذا وكذا، لأني لي الشرف أروح أقابل هذه الشخصية".

وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "لما بقعد مع الشخصيات دي إن شاء الله تديني دولار أو ألف دولار بقبل، ده رزق وجالي.. أنا أرضى بما أحصل عليه ولا أشترط، أي أنني أحصل على مقابل غير مشروط".

وتابعت، أنها أطلقت تطبيقا تتلقى عليه سؤالين بـ300 دولار في الشهر، وذلك للأشخاص الذين لا يريدون التحدث عبر الهواتف، مشيرةً إلى أنّها خصصت خدمة أخرى للاستشارات الفورية عبر الاتصال، وهناك خدمة للاتصال بالتليفون فيديو. 

خبيرة الابراج ليلى عبداللطيف عالم السياسة بسمة وهبة الأبراج

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