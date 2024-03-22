الإسكندرية .. افتتاح مسجد الفتح بالعامرية

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، مسجد الفتح بقرية شلتوت بمنطقة العامرية ثان، وذلك في إطار عمارة بيوت الله تشييدًا وترميمًا.

قال الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، إن افتتاح المساجد الجديدة يأتي في إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عزوجل وتشيدها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل، انطلقت قافلة دعوية داخلية من مسجد الشيخ ابراهيم بإدارة أوقاف الجمرك بحضور كل من الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك، ثم تم عقد مقرأة قرآنية للسادة الائمة ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جدير بالذكر أنّ وكيل الوزارة أجرى جولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف (وسط - شرق)، لتفقد أحوالها ومتابعة سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة لها وإعدادها لاستقبال وفود الرحمن.