محافظ الإسكندرية: تكثيف الحملات على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإجراءات المتخذة عقب تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية التي تم تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول.

وفي هذا الإطار، نفذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع المرور وإدارات المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب، حملات مُكبرة على المواقف للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة، بالإضافة إلى الرقابة على محطات الوقود للتأكد من إعلان الأسعار الجديدة وانتظام العمل بها.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة انعقادها على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة على الأرقام التالية:

على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.