أحضان وإحراج .. مقلب ساخن لـ ميدو وإمام عاشور مع رامز

ميدو يواجه عاشور.. مفاجأة مدوية عن ضحايا مقلب رامز جلال اليوم

هو اللي كلمني..أمام عاشور يحرج ميدو في مقلب رامز جلال

بالاحضان.. صلح بين إمام عاشور وميدو في مقلب رامز جاب من الأخر

اهلاوي يا كابتن مش زملكاوي.. إمام عاشور يواجه ميدو

وقع اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الاسبق، واللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.



وقع الكابتن اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الاسبق، في موقف محرج، بعد أن قال انه واللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر زملكاوي وليس اهلاوي، ليرد عليه إمام، قائلا :"لا انا اهلاوي يا كابتن مش زملكاوي".

احتضن اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الاسبق، اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وأحرج اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الاسبق، اثناء أحداث المقلب، بعد نفى تصريحات ميدو، قائلا :"لا انا ماكلمتش ميدو علشان ارجع الزمالك، والموضوع ده محصلش.



فيما كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

















