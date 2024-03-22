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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمهورنا مبيغلطش | كهربا يكشف عن أزمات شيكابالا مع مشجعي الأهلي

كهربا
كهربا

علق محمود عبدالمنعم كهربا، على سر مشاحنات لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا مع جماهير النادي الأهلي، موضحًا أنه يرفض التحدث في هذا الأمر ولا يتحدث عن من السبب في هذه المشاحنات.

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه ليس له علاقة بمحمود شيكابالا في أي شيء، موضحًا أنه من الصعب أن يتحدث عن شيكابالا في أي شئ أو خلال الظهور في أحد البرامج.

وأوضح أنه كان زميل له في فترة لعبه بنادي الزمالك، وأنه كان الكابتن في نادي الزمالك، مضيفًا: "جماهير النادي الأهلي مبتغلطش خالص.. وفي أخر ماتش مغلطش بالعكس شجعوا الفريقين وجمهور الأهلي مش بيشتم.. عمره ما بيغلط".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/sY5reJ1cRLsfp5hy/?mibextid=ox5AEW

أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم عبدالمنعم كهربا محمود شيكابالا محمود عبدالرازق شيكابالا

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