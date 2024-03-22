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رئيس التحرير
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حوادث

حوار لـ صدى البلد

المستشارة هايدي الفضالي تكشف مفاجأة عن زواج السيدات من الشباب القصّر| فيديو

المستشارة هايدي الفضالي
المستشارة هايدي الفضالي مع الكاتب الصحفي أحمد مهدي

قالت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محاكم جنايات الأحداث سابقا في حوار صحفي مع موقع صدى البلد، إن كثيرا ما كان هناك أحاديث عن توافر عقوبة خاصة بزواج القاصرات.

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المستشارة هايدي الفضالي في حوار مع صدى البلد

وأفادت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة جنايات الأحداث سابقا، كنا نحتاج عقوبة للقاصر حال زواجها وأسرتها التي سمحت بالزواج، والمأذون الذي لم يتحقق من سن القاصر، لأنها تتضمن تزوير في السن.

وأشارت المستشارة هايدي الفضالي، أن هناك عقوبة في حالة زواج القاصرات حيث يتم اتهام الشخص الذي تزوج من القاصر بجناية وهي هتك العرض، حيث يتم اتهام المتزوج منها بجناية هتك العرض حتى لو الزواج على يد مأذون.

واكملت رئيس محكمة جنايات الأحداث، إذا تزوجت سيدة فوق السن من قاصر يتم توجيه اتهام هتك العرض لها، وإذا كان الجواز عرفي أو رسمي تكون العقوبة هتك عرض في كافة الأحوال.

واستكملت الفضالي، طبعا ناس كتير فاكرة أنه خلاص نجوزهم ونعمل دعوى إثبات علاقة زوجية وندور ساعتها على النسب وممكن نقع في ورطة إنكار النسب، وطبعا لازم يكون في نص خاص لها، وللأطراف كلها.

وتابعت المستشارة هايدي الفضالي، من ضمن التحديثات في القانون تم استحداث عقوبات رادعة للتحرش بدون الوصول لجنايات هتك العرض أو الاغتصاب، وزمان كانت البنات بتخاف تتكلم لكن دلوقتي الناس بقت بتتكلم والدنيا بقت اسهل والجناية دي قلت كتير.

 أجرى موقع صدى البلد، حوارا صحفيا مع المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة جنايات الأحداث سابقا والتي تحدثت عن جرائم الأحداث وبعض القوانين والأسرار الهامة من محاكم جنايات الأحداث، وكذلك مشاكل المطور العقاري ومشكلات فتيات التيك توك.

وكشفت المستشارة هايدي الفضالي في حوارها مع موقع صدى البلد العديد من القضايا الهامة، حيث تطرقت إلى حياتها الشخصية وأسرار وتفاصيل مشوارها القضائي حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات الأحداث، معلقة على أنها واحدة من أفضل 12 قاضية مصرية.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي إنها كانت رئيس محاكم جنح مستأنف وأخيرا رئيس محكمة جنايات الأحداث، والبعض يعتقد أن القاضي ليس إنسانا عاديا ولكنه إنسان عادي يمكن ألا ينام بسبب قضية أو حكم ويسأل نفسه هل الحكم صحيح أم لا وهل أوفيت بذلك أم لا.

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