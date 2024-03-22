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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: العالم ملزم بإدانة جريمة كروكوس الوحشية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

وصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس بأنه جريمة وحشية.

وكتبت في تغريدة لها عبر منصة إكس: "تتلقى وزارة الخارجية الروسية مكالمات هاتفية من جميع أنحاء العالم من مواطنين عاديين يعربون فيها عن تعازيهم فيما يتعلق بالمأساة الرهيبة التي وقعت في قاعة مدينة كروكوس وكلمات الإدانة القوية لهذا الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع أمام أعين البشرية جمعاء"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه يتم بذل كل الجهود لإنقاذ الناس.

وأكدت أن المجتمع الدولي بأسره ملزم بإدانة هذه الجريمة البشعة.

وفي وقت سابق، تحدث شهود عيان عن بدء إطلاق النار في مدينة كروكوس قبل حفل فرقة Picnic وبعد بدء إطلاق النار، تمكن الكثيرون من الخروج عبر المسرح ومن ثم عبر البوابة الفنية.

الخارجية الروسية جريمة كروكوس الوحشية ماريا زاخاروفا

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