الجيش الإسرائيلي : قصف عدد من أهداف حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنه قصف مباني يستخدمها حزب الله في مناطق الخيام وعيتا الشعب والطيبة بجنوب لبنان.

وأوضح أن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم الجمعة غارة بالصواريخ على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

يأتي ذلك تأكيدا لما أفاد به موقع النشرة اللبناني في وقت سابق من اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أيضًا غارتين على بلدتي الطيبة والخيام جنوبي لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال انتهاكات سيادة لبنان والتصعيد المستمر مع حزب الله الذي بدأ من الثامن من أكتوبر الماضي ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.