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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

نعمة الأفوكاتو
نعمة الأفوكاتو

ضمن سباق الدراما الرمضاني لعام 2024، أثار الفنان عماد زيادة الذي يجسد دور "ياسين الألفي" في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في سيارة فخمة مرصعة بالألماس.

وفي أحد المشاهد، يظهر ياسين الألفي مستقلًا سيارة رولز رويس Phantom Extended المذهلة، التي تعد رمزًا للرفاهية والفخامة، ولم يكتف بذلك فحسب خلال ظهوره، بل كانت السيارة الفاخرة مرصعة بالألماس.

تُعَتَبِر سيارة Rolls-Royce Phantom Extended من السيارات الفاخرة الرائدة في عالم السيارات، حيث تتميز بتصميمها الأنيق والمتطور، وتوفير أقصى درجات الراحة والتقنيات المتطورة. 

وتنتج شركة Rolls-Royce هذه السيارة حسب طلب كل عميل، مما يجعل كل نسخة فريدة من نوعها.

سعر سيارة ياسين الألفي في "نعمة الأفوكاتو"

تتراوح أسعار سيارة Rolls-Royce Phantom Extended بين 700 ألف دولار إلى 800 ألف دولار (ما يعادل تقريبا 40 مليون جنيه مصري)، وهو ما يعكس مدى الفخامة والتميز الذي تتمتع به هذه السيارة الفاخرة. 

وقد لفتت علامة السيارة على مقدمتها، التي ترتفع أوتوماتيكيا، انتباه المشاهدين، حيث تحتوي على 3400 حجر ألماس بنقاء عالٍ.

وحاول المخرج بهذا الظهور أن يجعل السيارة انعكاسًا لشخصية "ياسين الألفي" الثرية في المسلسل.

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