مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 13.. مي عمر تخطف أحمد زاهر وتهدده بحرق أمواله

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الثالثة عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

وخلال الحلقة الثالثة عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو، يقوم سعيد أبو علب (كمال أبو رية) بمعاتبة ابنته نعمة (مي عمر) بسبب تعلقها بزوجها صلاح (أحمد زاهر) رغم غدره بعا، ولكن نعمة لم تخبره بما تخطط لـ صلاح.

تخبر نعمة شقيقة محمد، بأن شقيقها مات مقتولا وليس منتحرا، فتعلم والدة محمد بذلك، بينما تعود سارة (أروى جودة) إلى استعطاف زوجها صلاح من جديد بعدما علمت أن المحامي خالد الأشقر (طارق النهري) حصل أموال تعويض قضية الوقف.

ويذهب صلاح الى المحامي خالد الأشقر، للحصول على الـ 14 مليون تعويض القضية، وخلال عودته، تقوم نعمة باختطافه وتكبيله بمساعدة آخرين، وتقوم برش الوقود على الأموال، وتمسك الثقاب (الكبريت) في يدها، وتختتم أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.