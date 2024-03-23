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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل ورق العنب بالزيت| بمذاق لا يقاوم

ورق العنب بالزيت
ورق العنب بالزيت

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل ورق العنب بالزيت، الذي يعد من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

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مقادير ورق العنب بالزيت

1 برطمان ورق عنب
2 كوب ارز مصري
1 باقة بقدونس
نصف باقة نعناع اخضر
4 عود بصل اخضر مفروم
1 حبة كبيرة بصل
2 حبة كبيرة طماطم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة ملح الليمون
1 ملعقة صغيرة بهار حلو
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود 
1 كوب زيت زيتون
2 حبة متوسطة بطاطس، شرائح

طريقة تحضير ورق العنب بالزيت

1.اغسلي الأرز
2. في محضرة الطعام ضعي البقدونس، النعناع، البصل، الطماطم ، شغلي ليصبح ناعم
3. ضعي الخليط في طبق، اضيفي الأرز، الملح، ملح الليمونو البهار، البابريكا، الشطة، الفلفل، نصف كوب من الزيت. قلبي ليختلط.
4. احشي الورق، احتفظي ببقية السائل المتبقي مع الأرز.
5. في القدر ضعي شرائح البطاطس
6. ضعي ورق العنب
7. ضعي طبق فوق الورق
8. الى المرق المصفى اضيفي السائل المتبقي من الأرز، بقية الزيت، كوب من الماء.
9. دعي ورق العنب على نار قوية لبضع دقائق ثم خففي النار وأتركيه لمدة ساعة.
10. اتركيه ليبرد ثم قدميه

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