مزاد الفنون الإسلامية.. بيع لوحة من الرخام الأموي المنحوت

بمناسبة شهر رمضان الكريم، سوف نبرز ما قدمته دار "بونهامز" للمزادات العالمية، حيث قدم مزادًا يحمل عنوان "فنون العالم الإسلامى"، والذى يضم العديد من القطع الأثرية الإسلامية مثل "المصاحف والمخطوطات القديمة"، والقطع الأثرية المزخرفة، والسيوف والخناجر.

ومن بين القطع التى تم إدراجها بالمزاد، لوحة من الرخام الأموى المنحوت، التى يعود إلى قرطبة على الأرجح مدينة الزهراء خلال القرن العاشر، تم بيعها بـ312 مليون جنيه إسترلينى.

القطعة مستطيلة الشكل، منحوتة بشكل بارز بشجرة ذات فروع متموجة ومتشابكة تشكل خراطيش مملوءة بالأوراق والبراعم، الجزء العلوي من الشجرة به مخروط صنوبر.

ومن بين القطع المعروضة، صينية خشبية نادرة ورائعة مغطاة بعرق اللؤلؤ، يعود تاريخها إلى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، تم بيعها بمبلغ قدرة 962 مليون جنيه استرلينى فهى ذو شكل دائري بحافة مرتفعة السطح مزينة بترصيع أنيق من عرق اللؤلؤ تصور شخصيات من البلاط والحاضرين، محاطًا بأشكال مجنحة وأشجار كبيرة وطيور، كلها على خلفية من الأرابيسك الزهري الدقيق.

ومن بين المعروضات، خنجر منقوش على نصله الإمبراطور المغولي شاه جاهان (حكم 1628-1657) بتاريخ 1039 هـجريا / 1629-1630 ميلاديا يضم الخنجر العديد من النقوش الدقيقة، وزخارف نباتية، منها رأس زهرة.