3 أعمال مستحبة في العشر الوسطى من شهر رمضان .. تعرف عليها

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، عن سؤال:" ما هي الأعمال المستحبة في العشر الوسطى من شهر رمضان؟"، قائلًا إن إفطار صائم يأتي على رأس هذه الأعمال، حيث كما الرسول الكريم (ص) من فطر في رمضان صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له من الثواب مثل أجر هذا الصائم دون أن ينقص من أجر هذا الصائم شئ.

العفو والمغفرة

وأضاف “ أبو اليزيد ” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن من الأعمال المستحبة في شهر رمضان الصلاة على وقتها في المسجد، متابعًا أن الرسول الكريم (ص) عليه وسلم قال إن الله رحم عبدا صلى أربعًا قبل العصر.



وتابع الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف أن العفو والمغفرة من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم في الأيام الوسطى من رمضان.