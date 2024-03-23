شولتز: ألمانيا تدين الهجوم الإرهابي في كروكوس

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن برلين تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو.

ووصف شولتز الهجوم بأنه إرهابي مروع قائلا "ندين الهجوم الإرهابي المروع على رواد الحفل الأبرياء في موسكو".

وأضاف المستشار الألماني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "نتضامن مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أنه بعد الهجوم على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو، خطط الإرهابيين للفرار عبر الحدود الروسية الأوكرانية، وكانت لديهم اتصالات على الجانب الأوكراني، وفقًا لمركز العمليات المركزية التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وبحسب لجنة التحقيق، تم اعتقال أربعة مشتبه بهم من بين منفذي الهجوم الإرهابي في منطقة موسكو بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وتم اعتقال ما مجموعه 11 شخصا.

وأدى الهجوم إلى مقتل 93 شخصا على الأقل.

يذكر أنه في مساء 22 مارس، وقع إطلاق نار وحريق في قاعة مدينة كروكوس قبل الحفل الموسيقى، وعقب الحادث تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات العاصمة موسكو كما اتخذت السكك الحديدية الروسية إجراءات إضافية.

ووصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس بأنه جريمة وحشية.

وكتبت في تغريدة لها عبر منصة إكس: "تتلقى وزارة الخارجية الروسية مكالمات هاتفية من جميع أنحاء العالم من مواطنين عاديين يعربون فيها عن تعازيهم فيما يتعلق بالمأساة الرهيبة التي وقعت في قاعة مدينة كروكوس وكلمات الإدانة القوية لهذا الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع أمام أعين البشرية جمعاء"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه يتم بذل كل الجهود لإنقاذ الناس.

وأكدت أن المجتمع الدولي بأسره ملزم بإدانة هذه الجريمة البشعة.