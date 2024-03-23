خطر كبير| طبيب أغذية: اوعى تكسر صيامك على عصير بارد.. شاهد

نصح الدكتور محمد سامح أبو زيد الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية الصائمين بعدم بدأ افطارهم بالمشروبات الباردة، موضحا أن أنسب ما يتناوله الصائم على الإفطار بعد فترة صيام طويلة هو"البلح بالمياه أو البلح باللبن" وهو أفضل ما يقدمه الإنسان لجميع أجهزة الجسم؛ لافتا إلى أفضلية تناول الطعام بعد صلاة المغرب وبالتالي تستمد خلايا الجسم جزء من الطاقة التى تحتاجها وبعد ذلك تبدأ المعدة لأن تتهيأ لاستقبال الطعام، ناصحًا بالبدء بالشوربة الدافئة والسلطة ثم البروتين ثم الأرز أو المكرونة أو العيش.



وشدد أبو زيد من خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، على عدم تناول مشروبات باردة على الإفطار، لافتا إلى ابعاد المشروبات عن التبريد قبل الإفطار بنصف ساعة على الأقل.

بدائل للبلح على الإفطار

وأوضح أن من لا يستطيع تناول البلح على الإفطار فيتناول العصير الفريش الطبيعي كالفراولة أو البرتقال أو الكنتالوب، محذرا من وضع كميات سكر بشكل عالي في العصائر لأن السكريات تجعل الجسم في حالة خمول كبير خاصة مع الإفراط فى تناول الطعام.