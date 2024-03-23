خبير مناخ: الربيع سيختفي بين الشتاء والصيف بسبب الانبعاثات الكربونية| شاهد

كشف تحسين شعلة، خبير المناخ وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، تفاصيل تغير التوقعات بـ حالة الطقس ودرجات الحرارة كل ساعة عبر التطبيقات على الهواتف، موضحا أن هذا ناتج عن التطرف في الظواهر الجوية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر مارس شهد تقلبات جوية كثيرة منها ارتفاع درجات الحرارة ثم انخفاضها قبل أن تسقط الأمطار وتنشط الرياح في وقت آخر من الشهر ذاته.

درجات الحرارة تصل على آخر الأسبوع الجاري إلى أعلى من 30 درجة



وأضاف تحسين شعلة، خبير المناخ وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، أن اليوم الواحد يشهد تقلبات جوية بين الحرارة والبرد والأمطار وهذا بسبب طبيعة الفترة الانتقالية بين الفصول حاليا.

الربيع سيختفي بين الشتاء والصيف



وأوضح أنه لن يُرى مجددا فصل الربيع الذي كان يتميز باعتدال الجو، موضحا أن الربيع سيختفي بين الشتاء والصيف، حيث إن درجات الحرارة تصل على آخر الأسبوع الجاري إلى أعلى من 30 درجة.



واختتم أن الفارق المنخفض في درجات الحرارة بين الليل والنهار يكون مثار قلق من الصيف المقبل، لأن استمرار الإحساس بدرجات الحرارة نتيجة لزيادة الانبعاثات الكربونية سيجعلنا نشعر باستمرار الصيف ولن يكون الحال مختلفا في الليل عن النهار.