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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ممكن تسوق طيارة بالتفكير.. أول شاب عربي ومصري يزرع شريحة تعمل بالطاقة السلبية|فيديو

احمد طارق
احمد طارق

قال أحمد طارق الخبير التكنولوجية إن هناك اكثر من ٢٠٠ شخصية زرعوا شريحة تعمل بالطاقة السلبية منذ اكثر من ٦ سنوات ، ولكنه أول مصري عربي يزرع شريحة رقمية او الكترونية  ويتم زرعها ب" حقنة" وهي مصنوعة من زجاج السليكات وبها اقطاب نحاسية تعمل بالطاقة السلبية.


وأوضح طارق خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدي البلد، انه يستطيع برمجه الشريحة بتقنية rfid والذي يستطيع من خلالها فتح السيارة او تخزين بعض البيانات بها.


وكشف خبير التكنولوجيا الفارق بين شريحة النيورالينك الذي تم زراعتها في أول شخص وقام بلعبه تجربة بلعبة الشطرنج بتفكيره او قيادة الطائرة بالتفكير، لافتا الى ان النيورالينك يتم زرعها بمكان معين بالجمجمة ويتم توصيل الأقطاب النحاسية لديها بالأعصاب فمن خلالها يستطيع من يعاني من الشلل يستطيع أن يتحرك بقوة او من فقد بصره ترجع له بصره من جديد.

أول مصري عربي الطاقة السلبية الأعصاب تقنية rfid الجمجمة شريحة النيورالينك

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