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رئيس التحرير
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أخبار البلد

معهد الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحوث

صدى البلد

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل حول "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث العلمية" تحت إشراف د عبد الوكيل أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للدولة المصرية لاستخدام التكنولوجيا في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الندوة فى إطار اهتمام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليماته بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءه العاملين بالوزارة بصفة عامة وأعضاء الهيئة البحثية ومساعديهم بمركز البحوث الزراعية بصفة خاصة، وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.


استهدفت الورشة التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للباحثين ومدى تأثيره على النشر العلمي وجودة الأبحاث، وتناولت العديد من الموضوعات، منها: التعريف بأهمية ومفهوم الذكاء الاصطناعي، وأهم أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتحسين الكتابة العلمية والترجمة واستخلاص المعلومات مثل: برنامج ChatGPT والذي يستخدم لتحسين صياغة المحتوى الخاص بالبحوث والدراسات البحثية، والذي يعمل أيضا على إعادة الصياغة بالكامل وبشكل احترافي، وتلخيصها وترجمتها.

 وبرنامج Scite الذي يساعد في الحصول على إستشهادات مرجعية موثقة من بحوث حقيقية، وغيرها من الأدوات التي تساعد الباحث على الكتابة العلمية الدقيقة.

 وتوصلت الورشة من خلال المناقشات لتوصيات حول استخدام الذكاء الاصطناعي منها: ضرورة تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، ضرورة إدارة المخاطر المحتملة التي قد تواجه الباحثين عند توسع أنشطتها المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي منها زيادة المخاطر المتعلقة بالأخلاقيات المهنية، وان يكون الباحث هو المرجع الأساسي في العملية البحثية وان تظل هذه الأدوات عوامل مساعدة.

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