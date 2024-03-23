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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار توافد المحامين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة

صدى البلد

يشهد مقر النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والجزئيات على مستوى الجمهورية، توافدا لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وتشهد اللجان الانتخابية بكافة النقابات الفرعية انتظاما في عملية التصويت منذ اللحظات الأولى لفتحها صباح اليوم، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.


ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

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