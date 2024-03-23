عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

صدى البلد

تعتبر الأمومة نعمة في حياة كل من الأم نفسها والأبناء ، أن يكون للإنسان أم وأن يكون للسيدة أبناء ، نعمة عظيمة لا تقدر بثمن ورسالة سامية لأن فيها أسمى معاني دفء المشاعر والأمان .... وتعتبر غريزة أيضاً فهي فطرة موجودة في كل أنثى خلقها الله على وجه الأرض ، فطرة عطاء بلا حدود وحب غير مشروط.

لا شك أن كل بطل من أبطال التاريخ سطر إنجازاته وأحداث حياته الكبرى بحروف من نور أنجبته أماً عظيمة .... مقولة : "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة" ، لا تنطبق على الزوجة فقط بل للأم أيضاً لأن من شروط إختيار الزوجة المثالية أن تكون أماً صالحة وأن يرى فيها الرجل ما يؤهلها للقيام بدور الأمومة مع الأبناء حتى ولو لم تنجب .... أن يرى فيها صفات الأمومة من فكر ناضج وعطاء غير محدود وحب غير مشروط وتضحية وتحمل للمسئولية هو أهم شيء يميز اختياره .... من السهل جدا أن يختار الرجل زوجة ولكن من الصعب أن يختار أماً لأبنائه.

الأم أعظم وأكبر من أن يكون لها يوم لتكريمها ، يجب أن تكرم كل الأيام .... كم من أمهات ترملن كزوجات ولعبن دور الأم والأب معاً تجاه الأبناء .... كم من أم اضطرت للعمل لإعانة الزوج على مصاريف الأبناء .... عندما نتحدث عن هذه الأدوار البطولية التي تلعبها الأم والمرأة بالأخص نجد أن المجتمع لا يستقيم ولا يتزن بدون دور المرأة فيه الذي يعتبر كدور الرجل تماما أو أكثر في بعض الأحيان.

تحية لكل أم صنعت أقوى وأعظم الرجال .... تحية لكل أم لعبت دور ليست مضطرة له من أجل أن تجعل من أبنائها قيمة عظيمة في المجتمع والحياة .... رحم الله كل أم رحلت عن عالمنا وأعان كل من فقد أمه .... الأم لا تموت بل تظل حية بما زرعت في أبنائها من قيم تربوية وأخلاقية سامية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

ما مصيرها ؟| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب .. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإزالة العقبات لوصول المساعدات إلى غزة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

الدوري السعودي يحاول خطف صفقة نجم أتليتكو مدريد

السفارة الروسية بالقاهرة تشكر المصريين على تقديم التعازي في ضحايا هجوم كروكوس

زاخاروفا: روسيا ممتنة لكل من قدم التعازي في مأساة كروكوس

النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقصر وزارة في مصر ..لماذا حل الملك فؤاد مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول

منى زكي وأحمد حلمي.. 10 صور رومانسية جمعت بينهما.. شاهد

مكانك مش المطبخ.. أول منصة لمساعدة النساء على شراء السيارات بسهولة

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

رشا مهدي: استمتعت بدوري في مسلسل سر إلهي.. وتفاجأت بـ محمد ثروت

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ