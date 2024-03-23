كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

تعتبر الأمومة نعمة في حياة كل من الأم نفسها والأبناء ، أن يكون للإنسان أم وأن يكون للسيدة أبناء ، نعمة عظيمة لا تقدر بثمن ورسالة سامية لأن فيها أسمى معاني دفء المشاعر والأمان .... وتعتبر غريزة أيضاً فهي فطرة موجودة في كل أنثى خلقها الله على وجه الأرض ، فطرة عطاء بلا حدود وحب غير مشروط.

لا شك أن كل بطل من أبطال التاريخ سطر إنجازاته وأحداث حياته الكبرى بحروف من نور أنجبته أماً عظيمة .... مقولة : "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة" ، لا تنطبق على الزوجة فقط بل للأم أيضاً لأن من شروط إختيار الزوجة المثالية أن تكون أماً صالحة وأن يرى فيها الرجل ما يؤهلها للقيام بدور الأمومة مع الأبناء حتى ولو لم تنجب .... أن يرى فيها صفات الأمومة من فكر ناضج وعطاء غير محدود وحب غير مشروط وتضحية وتحمل للمسئولية هو أهم شيء يميز اختياره .... من السهل جدا أن يختار الرجل زوجة ولكن من الصعب أن يختار أماً لأبنائه.

الأم أعظم وأكبر من أن يكون لها يوم لتكريمها ، يجب أن تكرم كل الأيام .... كم من أمهات ترملن كزوجات ولعبن دور الأم والأب معاً تجاه الأبناء .... كم من أم اضطرت للعمل لإعانة الزوج على مصاريف الأبناء .... عندما نتحدث عن هذه الأدوار البطولية التي تلعبها الأم والمرأة بالأخص نجد أن المجتمع لا يستقيم ولا يتزن بدون دور المرأة فيه الذي يعتبر كدور الرجل تماما أو أكثر في بعض الأحيان.

تحية لكل أم صنعت أقوى وأعظم الرجال .... تحية لكل أم لعبت دور ليست مضطرة له من أجل أن تجعل من أبنائها قيمة عظيمة في المجتمع والحياة .... رحم الله كل أم رحلت عن عالمنا وأعان كل من فقد أمه .... الأم لا تموت بل تظل حية بما زرعت في أبنائها من قيم تربوية وأخلاقية سامية.