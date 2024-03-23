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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين

صدى البلد

تجرى اليوم انتخابات اختيار نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، بمشاركة عدد (٦١٢) مستشارًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، و (١٠٧٢) موظفاً بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

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وقامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بتشكيل عدد (٣٧) لجنة عامة و (٤٨٨) لجنة فرعية، تستقبل السيدات والسادة المحامين أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم ما يقارب (٣٢٢٠٠٠) محامي على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في الانتخابات عدد (٢٦٢) مرشحا، على مقعد النقيب وعدد (٢٨) مقعدًا لمجلس إدارة النقابة مقسمة إلى ٢٥ مقعد محاكم استئناف – ٣ مقاعد إدارات قانونية.

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النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين


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