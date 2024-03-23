صحية ولذيذة .. طريقة عمل سلطة الروكا مع الشيف عيسى المغربي

قدم الشيف عيسي المغربي من خلال برنامج مطبخ ست الستات المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، طريقة عمل سلطة الروكا.

المقادير:

جرجير

خل تفاح

زيت زيت

٢٠٠ جرام زيتون

ويضاف عليهم البنجر

شيري طماطم او طماطم عادية

بصل أبيض

ليمون