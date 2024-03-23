الشامت مريض نفسي.. تصريحات مفاجئة لـ خالد الغندور بعد إصابة إمام عاشور

علق الإعلامي خالد الغندور، علي إصابة لاعب منتخب مصر إمام عاشور أمام نيوزيلندا بالأمس، والتي غادر علي إثرها المباراة.

وقال الغندور خلال تصريحات إذاعية،:"ربنا يشفي إمام عاشور ومستغرب من شماته البعض اللي يشمت في المرض مريض نفسي، متابعا:" أخلاقنا مفروض تكون أحسن من كده من كلا الجمهورين.

تصريحات مفاجئة للغندور

واعتبر بعض المشجعين المنتمين للنادي الاهلي، تصريحات خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بالتصريحات المفاجئة خاصة وأنه أنتقد تعصب بعض مشجعي الزمالك.

وتصدر إمام عاشور مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء مباره منتخب مصر و نيوزلندا التي أقيمت في ستاد مصر مساء أمس.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.

ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب منتخب مصر إمام عاشور عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف".