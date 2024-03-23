عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسخر الله لك جميع الأمور حتي يرضيك..أزهري:لا تأتي العطايا إلا بعد البلايا

الشيخ عبد الحميد
الشيخ عبد الحميد عمر من علماء الأزهر الشريف

أكد الشيخ عبد الحميد عمر من علماء الأزهر الشريف أن البلاء في الحياة دائما وابدا ما يعقبه العطايا، فالبلايا يعقبها البلايا، فلا تأتي العطايا إلا بعد البلايا، ولذا انزل الله سبحانه وتعالي على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم " واصبر وماصبرك بالا بالله ولا تحزن عليهم" مبينا ان الله سبحانه وتعالى انزل هذه الآية على رسول الله في اصعب موقف يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في غزوة أحد عندما كان عم النبي صلي الله عليه وسلم وهو "حمزة “ وفتحت بطنه وتهتك كبده وبتر انفه وقطعت أذناه ولذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ”لان امكنني الله منهم لامثلن بسبعين " ومن هنا انزل الله سبحانه وتعالي على رسوله "واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا" وبعد ذلك كافئ الله سبحانه وتعالي رسوله محمد" بالأسراء والمعراج".


وأوضح عمر خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج إحنا لبعض ، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه حين يمنع الله عن الإنسان فإنه يمنع عنه ليعطيه وحين يبتليه في الحياة لانه يريد أن يرضيه ".

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة رضا الإنسان عن حاله فى كل الأوقات، فالأمور تجري بمقادير قدرها الله، مؤكدا :"فإن الله مبدع في الحلول الذي اصابتك في الحياة، فإن الله سبحانه وتعالي يمنحك حل لكل الامور والمشكلات لم يكن ابدا يتوقع عن البال انه لم يكن موجود  ويسخر الله لك جميع الأمور حتي يرضيك  لانه لو ارضاك سيرضي عنك".

الازهر الشريف البلاء العطايا البلايا رسول الله لا تأتي العطايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

عبور لاند تقرر خفض أسعار الجبن والألبان.. تفاصيل

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

ترشيحاتنا

رئيس الإمارات يصل إلى مصر

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة

زكاة الفطر.. ما الحكمة من مشروعيتها ولماذا فرضت ؟ الإفتاء توضح

زميلتي في المدرسة قالت عني كلام محصلش.. أعمل إيه؟ علي جمعة يرد

تناول إفطار رمضان| أمين عام الأمم المتحدة على حدود رفح.. ويعد بمفاجأة لأهالي غزة

أيهما أولى في تعامل النيابة الإدارية بلاغ الجهة الحكومية أو الرقابية أم شكوى المواطن؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ورق العنب بالزيت| بمذاق لا يقاوم

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة.. علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون

أقصر وزارة في مصر ..لماذا حل الملك فؤاد مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ