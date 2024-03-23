يسخر الله لك جميع الأمور حتي يرضيك..أزهري:لا تأتي العطايا إلا بعد البلايا

أكد الشيخ عبد الحميد عمر من علماء الأزهر الشريف أن البلاء في الحياة دائما وابدا ما يعقبه العطايا، فالبلايا يعقبها البلايا، فلا تأتي العطايا إلا بعد البلايا، ولذا انزل الله سبحانه وتعالي على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم " واصبر وماصبرك بالا بالله ولا تحزن عليهم" مبينا ان الله سبحانه وتعالى انزل هذه الآية على رسول الله في اصعب موقف يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في غزوة أحد عندما كان عم النبي صلي الله عليه وسلم وهو "حمزة “ وفتحت بطنه وتهتك كبده وبتر انفه وقطعت أذناه ولذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ”لان امكنني الله منهم لامثلن بسبعين " ومن هنا انزل الله سبحانه وتعالي على رسوله "واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا" وبعد ذلك كافئ الله سبحانه وتعالي رسوله محمد" بالأسراء والمعراج".



وأوضح عمر خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج إحنا لبعض ، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه حين يمنع الله عن الإنسان فإنه يمنع عنه ليعطيه وحين يبتليه في الحياة لانه يريد أن يرضيه ".

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة رضا الإنسان عن حاله فى كل الأوقات، فالأمور تجري بمقادير قدرها الله، مؤكدا :"فإن الله مبدع في الحلول الذي اصابتك في الحياة، فإن الله سبحانه وتعالي يمنحك حل لكل الامور والمشكلات لم يكن ابدا يتوقع عن البال انه لم يكن موجود ويسخر الله لك جميع الأمور حتي يرضيك لانه لو ارضاك سيرضي عنك".