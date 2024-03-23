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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن: الفوز على نيوزيلندا تاريخي بسبب الملعب ..وعودة الروح أهم المكاسب

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن هناك العديد من النجاحات تحققت خلال مباراة منتخب مصر أمام نظيره النيوزيلندى بعد الفوز بهدف وهي إسعاد الجماهير التي كانت موجودة بالاستاد ، إلى جانب أن التاريخ سيذكر هذا اللقاء خاصة أنه الأول علي ملعب مصر بالعاصمة الإدارية و هذا الصرح العظيم موجها الشكر للقائمين علي هذا الاستاد الكبير ، ومن المكاسب أيضا أنه أول فوز للجهاز في أول مهمة تحت قيادة حسام حسن.

وأضاف إبراهيم حسن أن الجهاز الفني درس منتخب نيوزيلندا بشكل جيد وتم إيقاف خطورة لعبهم ونجح المنتخب المصري في الوصول أكثر من مرة لمرمى نيوزيلندا، لكن لم يحالفه التوفيق في إحراز أكثر من هدف، معربا عن سعادته بالروح الموجودة داخل الفريق و أنها ستكون سبب قوي في وصول المنتخب لكأس العالم ٢٠٢٦ و أمم أفريقيا وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في بطولة الأمم.

وأضاف إبراهيم حسن أن محمد هاني من اللاعبين الكبار و ظهر بمستوى رائع خلال مباراة نيوزيلندا وأنه بحكم خبرته وجه له بعض النصائح وهذا أمر طبيعي وهاني صاحب خبرة كبيرة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، والقادم سيكون أفضل للجميع ، وتنتظرنا مواجهة قوية من الفائز من تونس و كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .

وتمنى مدير منتخب مصر الشفاء لامام عاشور وعودته سريعا للملاعب، مؤكدا أنه من اللاعبين الكبار والمؤثرين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة .

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