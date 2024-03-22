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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة من افتتاح كأس العاصمة: إشادات واسعة لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

صدى البلد

يشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر ضمن سلسلة الفيفا بين منتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن ومنتخب نيوزيلندا، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد يحيي رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس سيف الويزري نائب رئيس المتحدة للرياضة، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

صرح الدكتور أشرف صبحي بتلقي اشادات كبيرة من كافة الشخصيات الإعلامية والرياضية والمحللين والمتابعين وكبار المسؤولين، لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، واستاد مصر بالمدينة، التحفة المعمارية العالمية علي الأراضي المصرية، وكذلك افتتاح استاد مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد أكبر 5 ستادات في العالم بسعة 94 متفرج.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "شكراً سيادة الرئيس من الرياضة المصرية لما قدمه وما زال يقدمه للدولة والمصريين، فالمدينة الأولمبية تضم العديد من المدرجات العملاقة ومطابقتها للمواصفات العالمية".

وأشار الوزير إلي الثورة الرياضية الحقيقية في عهد فخامة الرئيس وتدشين المنشآت الرياضية الجديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة متكاملة تطابق المواصفات العالمية وتنافس الكثير من المنشآت الرياضية في أكبر الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعمل دائمًا للوصول إلى قمة التطور وقبلة الرياضيين والرياضة علي المستوي القاري والعالمي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية تعد أكبر مدينة أولمبية تخاطب المستقبل، حيث تضم منشآت توازى الجيل الخامس، وتعطى إضافة للشباب والرياضيين وكذلك المنتخبات القومية بمختلف الألعاب الرياضية، فالطفرة الإنشائية الرياضية تعكس مدى إهتمام الدولة المصرية بالبنية التحتية على كل المستويات ومنها الرياضية".

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حديثه مؤكداً أن اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة عاصمة مصر، لتكون ضمن سلسلة الفيفا في الأجندة الدولية خلال الفترة من 18-26 مارس الجاري، هي نجاح كبير للدولة المصرية.

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