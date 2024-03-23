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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن ينجح في الاختبار الأول.. تأهل منتخب مصر لنهائي كأس العاصمة

صورة من المباراة
صورة من المباراة

تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هدف مصطفى محمد 

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.

وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء كرواتيا وتونس في اللقاء الذي سوف يلعب مساء اليوم السبت، وذلك في المباراة النهائية الثلاثاء القادم.

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إصابة إمام عاشور

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة قوية في كتفه عقب تدخل مدافع منتخب نيوزيلندا معه داخل منطقة الجزاء ليسقط على كتفه ويطلب التغيير ويخرج باكيا.

وعقب سقوط إمام عاشور طلب التغيير مشيرا إلى كتفه، ليتدخل الجهاز الطبي ويقرر تغيير إمام عاشور ويدخل بدلا منه حمدي فتحي.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة  حسام حسن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب نيوزيلندا في المباراة التي انطلقت في العاشرة مساء اليوم ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية وجاء كالتالي :

محمد أبو جبل 
رامي ربيعه 
محمد عبد المنعم 
محمد هاني 
محمد حمدي
مروان عطية
إمام عاشور
محمد مجدي أفشة
عمر مرموش 
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد

 الاحتياطي 

أحمد رمضان بيكهام 
اكرم توفيق 
حمدي فتحي 
احمد حجازي 
محمد شريف 
محمد شكري 
مصطفي شلبي 
أحمد عاطف 
مصطفي فتحي 
أحمد نبيل كوكا  
المهدي سليمان 
محمد الشامي

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